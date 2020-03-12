陷入737 Max客機停產危機的波音（Boeing），再遭遇新冠肺炎疫情衝擊。波音為了保存現金，11日宣布暫停員工招募和限制加班，同時將額度138億美元的貸款餘額全數提取，以因應業務寒冬。

除了凍結人事，波音亦禁止員工出差和非必需支出，並限制737 Max復飛相關工作的人員加班。

波音執行長凱豪恩（David Calhoun）與財務長史密斯（Greg Smith）11日在備忘錄中向員工表示，除了努力讓737 Max安全重返天空，該客機停產的財務衝擊外，我們現在面臨新冠肺炎引發的全球經濟衰退危機。

凱豪恩此番言論凸顯，波音在發生737 Max客機兩起空難事故，和1997年來首次全年虧損後，波音正面臨數十年來最嚴峻的業務危機。

波音一名主管表示，現階段並無裁員計畫，而且目前不打算調降股利，但公司密切意業務狀況。不過熟知內情人士指出，裁員或無薪假亦可能發生。

波音在1月獲得138億美元貸款額度，該公司面臨737 Max客機停飛和新冠肺炎雙重打擊後，比預期更早將剩餘額度全數提取完畢。新冠肺炎導致航空旅遊需求急降，和飛機訂單萎縮。

波音眼前的挑戰還包括訂單流失。波音1月的新訂單掛零，反觀對手法國空中巴士（Airbus）同期獲得274張訂單。波音2月得到18張廣體客機訂單，但有46張訂單遭客戶取消，其中大多數是737 Max客機。

飛機租賃公司Air Lease將9張737 Max訂單換成3架787客機，阿曼航空（Oman Air）將10架737 Max訂單改為4架787客機。

(工商 )