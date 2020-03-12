有全台唯一低海拔熱帶林的台南新化林場，是民眾郊遊踏青好去處，現在造訪可欣賞桃花心木落葉雨。（台南市新化林場提供／劉秀芬台南傳真）

今年剛入選交通部觀光局經典小鎮的台南市新化區，被譽為台南後花園，防疫期間民眾往郊外走，部分民眾到中興大學新化林場園區外的造林區登山健行，常因迷路或體力不支打電話請消防救護人員協助，新化林場呼籲遊客，林場內步道維護完善，購買門票入場安全較有保障。

新化林場面積廣達378公頃，擁有台灣最大的桃花心木森林，目前正值桃花心木落葉時期，林場步道仿佛鋪上一層柔軟地毯。林場前山收費開放遊客入園遊憩面積達90公頃，有餐廳、教室、旅宿、步道，林道有工作人員維護，新冠肺炎疫情爆發以來，周末入園人數較往年增加2、300人。

新化林場後山還有上百公頃的造林地，也常見遊客登山。由於後山並無專人維護步道，而且山路複雜，常有遊客迷路或體力不支，台南市府消防局新化分隊常接到救護任務，民眾還搞不清楚所在地點，徒增救護人員困擾。

為協助民眾確認自己所在地點，新化分隊與林場員工至後山各路線掛設救援定位點標誌，方便民眾回報位置。新化林場場長吳佾鴻呼籲民眾，林場前山設備完善，步道有專人維護，郊遊踏青安全有保障，雖然入園全票要80元，但市民、警消、教師、學生都有折扣，門票還可以抵消費。

今年是新化林場百周年，目前正推出森林野餐日活動，拍照打卡請喝咖啡，還有機會獲得百年慶紀念品。此外，新化林場也是台南三大賞螢地點之一，夜間賞螢有專人導覽，活動即日起開放報名，歡迎民眾來享受森林浴，呼吸清新空氣。

(中時 )