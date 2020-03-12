國際股市雪崩狂跌，市場信心潰堤，然專家認為，台股已逐步接近中長期投資合理價位，買點已逐漸浮現，加上5G與中國去美化等趨勢不會因疫情而消失，疫情利空有其時間性，並非無止盡，待「每日新增確診病例」增加幅度趨緩，應有助股市反彈。

凱基證券董事長許道義指出四大點，認為可定額逐步分批承接台股：（1）疫情利空有其時間性，並非無止盡；（2）台股評價已低於長期平均水準之下，並享有3.5～4.0％的高殖利率；（3）5G與中國去美化等兩大支撐台股的趨勢不會因疫情而消失；（4）全球資金處於極端寬鬆環境。

台新投顧副總黃文清也表示，市場擔憂美確診人數增加，美股已有超額反應現象，台股亦同，「跌這麼深，隨時都有可能反彈」，大陸地區確診人數已減緩，預期美、義等地慢慢地增加幅度也會減緩，更重要的是， 5G需求在下半年將更明顯，台灣也要開台，加上手機補貼等政策，從波段角度來看，「因跌幅夠深，台股價值將逐漸浮現。」

許道義認為，本次疫情應不致演變成長達1年以上的全球大流行，整體經濟活動今年下半年可望回復正常。持續看好未來2～3年科技股將迎來獲利成長周期，主因4G升級至5G及中國去美化等兩大趨勢，並不會因為疫情而改變。市場原先擔憂，疫情可能會衝擊到中國5G基礎建設的進度，但日前中國三大電信商已宣稱，將維持原定建設目標不變，且待疫情過後將會加速拉貨。

(工商 )