不畏武漢疫情衝擊觀光產業的嚴竣挑戰，去年才開幕的煙波大飯店台南館，近來的平均住房率締造高達90％以上佳績；在餐飲方面，該館再趁勝追擊，由其主廚林志忠與客座主廚鄭羽辰，即日起至四月五日，合作推出三款聯名Pizza，搶攻套裝與單點市場，以及即將到來的白色情人節商機。

煙波大飯店經理葉君薇指出，台南館目前的住宿業績紅不讓，平均住房率已高達90％以上，有時客房只剩下兩間房間，並未受到目前觀光產業普遍受到武漢疫情的衝擊，該館業績表現相對地十分亮眼。

分析台南館住房成績，是同業時下相對理想的主因，包括一、該館專攻商務客，向來不接團體客群，已經跟許多公司行號簽下住房的合約二、該館於去年才開幕，全部房間全新陳設三、地點優勢，緊鄰府城最夯景點之一─台南美術館，只要步行即可到達，此外，距離古都美食街─國華街、友愛街，以及海安路藝術區等地，也只需步行。

煙波大飯店台南館已穩住全館的住房率，繳交出亮麗的成績單，因此，開始再積極搶攻該館的餐飲業績，即日起至四月五日止，由主廚林志忠與客座主廚鄭羽辰，即日起至四月五日，合作推出三款聯名Pizza。

包括一、使用拿坡里道地手法製成，用四種起司結合帕瑪火腿和芝麻葉以及台灣在地無花果製成，象徵酸甜滋味的心動─「白色熱情Pizza」。二、鹹甜拌嘴的日常─「心心相印Pizza」，主要食材為開心果核桃蜂蜜起司等。三、甜蜜幸福的承諾─「榛情獻禮Pizza」。

為創造三月十四日即將來到的白色情人節商機，該館量身定製了三套情人節套餐，三月十二日起至三月十八日，客人只要三天前電話預約，還能將指定尺寸禮品藏在「榛情獻禮Pizza」內，讓它替您向心儀的另一半訴說情意。不同套餐各搭配兩杯琴湯尼、瑪格莉特與教父各一杯，或開橙傾心兩杯，每套餐520元，10％服務費另計。若單點Pizza，每個320元或390元，另加計10％服務費。

該Pizza標榜除了其該館主廚林志忠實力之外，尚有標榜屢獲得世界冠軍客座主廚鄭羽辰的手藝，鄭主廚是2017年Caputo Cup 台灣傳統組S.T.G冠軍、 2017年Caputo Cup台灣創意經典亞軍、2018年義大利拿坡里世界大賽亞軍、2019年台灣Caputo Cup炸披薩冠軍，2019年義大利拿坡里世界大賽冠軍等得主。

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