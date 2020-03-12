昨（11日）台北市文化基金會副執行長，同時為台灣民眾黨員的張益贍，遭周刊爆料和師徒蔡宜方發生不倫戀，又遭王浩宇爆料，當初張曾聯手綠黨打時力，雙雙重創民眾黨。今（12日）黨主席柯文哲在沉澱一天後，痛批愛將「頭殼壞去」，而王浩宇今天再度補槍嗆柯P「你是忘記了，還是害怕想起來？」

張益贍因為在擔任民眾黨「F奶甜姐兒」蔡宜芳選戰保母時「太過盡責」，被周刊捕捉到，2人談公事談到「進摩鐵」。這顆桃色震撼彈頓時打破政壇的寧靜，讓現任民進黨議員王浩宇趁機爆料，負責民眾黨選戰策略的張益贍，曾找當時還在綠黨的王浩宇密謀，打算聯手打時代力量。但做為交換代價，之後張也要提供情資給王浩宇來打民眾黨。

面對遭愛將背叛，柯文哲沉澱一天後表示「先錯愕，再慢慢生氣」。但對於王浩宇的爆料卻不以為意，指出張益贍如果有和王浩宇密謀，這樣真的無法理解根本就是「頭殼壞去」，間接撇清這件事。但王浩宇今天在臉書再度開砲，表示「明明就完全合乎邏輯」。

柯文哲指出張益贍如果有和王浩宇密謀，這樣真的無法理解根本就是「頭殼壞去」，但王浩宇今天在臉書再度開砲，表示「明明就完全合乎邏輯」。（摘自王浩宇臉書）

王浩宇指出，「不用智商157就能清楚知道，民眾黨的選票跟哪一個政黨高度重疊。張益贍代表民眾黨來找我們合作時就說，既然黃國昌最後沒有加入，希望把時代力量打到5%以下，民眾黨才會是立法院唯一一個黨團。」

並解釋，由於2黨選票高度重疊，柯文哲不方便批評時代力量，但綠黨就非常方便。因為「綠黨本來就在打時代力量、打黃國昌、打高潞、整個脈絡地在打」，所以當然很方便扮演這個角色，所以才來找綠黨合作，想一起剿滅時代力量。

王浩宇直嗆柯文哲說「你是忘記了，還是害怕想起來？」並認為，這兩天看下來，只覺得柯粉很可憐，被一個充滿政治算計的政客騙成這樣，一直護航一直被打臉，你們的良心不會累嗎？