Ayer las calles se llenaron de nuevo de una marea violeta que reclamaba igualdad y justicia social.



Entre todas debemos tejer una poderosa alianza feminista 👇🏼 pic.twitter.com/pninz8JVn3 — Irene Montero (@IreneMontero) March 9, 2020

隨著義大利疫情失控後，歐洲地區又新爆發另一個新冠疫情可能失控的國家──西班牙。該國女性平等部長愛琳．蒙特羅(Irene Montero)確診，其擔任副首相的丈夫巴勃羅．伊格萊西亞斯((Pablo Iglesias)目前已被隔離，與副首相有近距接觸的西班牙王室及內閣成員，已全部被要求進行病毒檢測。不過最令人擔憂的是，這名已確診的平等部長曾於日前參加一場35萬人(一說12萬人)的「3．8婦女節」女性平等大遊行，遊行時與數不清的參加者握手及近距離接觸。

據《央視新聞》引述西班牙媒體報導，西班牙平等部長愛琳．蒙特羅在今日確診感染新冠病毒。西班牙政府發佈聲明稱，蒙特羅的丈夫、同時也是西班牙副首相巴勃羅．伊格萊西亞斯已被隔離，而為此西班牙內閣所有成員將接受新冠病毒檢測。

西班牙疫情大爆發，許多民眾湧入超市搶購各種物資，貨架上所剩無幾。（圖／美聯社）

報導說，西班牙國王與王后萊蒂齊亞3月4日才會見過副首相伊格萊西亞斯，而且握過手，伊格萊西亞斯並對王后行過吻手禮，還與國王、王后一起出席活動。西班牙皇室發言人表示，鑒於王后近期的公眾活動和政府建議，對國王和王后進行檢測，預計明天出結果。

當地媒體表示，正在接受病毒檢測的西班牙內閣其他成員中有多數在上周日都參與了在馬德里市中心舉行的「3．8婦女節大遊行」，參加遊行者人數為35萬人，另一說法是12萬人，而多名內閣成員和參與遊行的成千上萬人有過接觸。

西班牙近日疫情大爆發，許多國民趕在11日美國限制歐洲旅客入境前趕搭飛機前往美國。圖為巴塞納機場。（圖／路透）

據網路媒體傳出消息，在美國NBA停止賽事後，西班牙的著名足球隊皇家馬德里隊成員也被告知近期可能有被感染風險，球隊要求隊員回家進行居家隔離15天。而社群媒體也傳出，西班牙馬德里巴拉哈斯機場在週五午夜歐洲旅行禁令生效之前，旅客們爭相登上飛往美國的航班。

據西班牙衛生部12日公佈，西班牙較前日新增新冠肺炎確診病例840例，累計確診病例達2968例，其中84人死亡，189人治癒出院。

(中時電子報)