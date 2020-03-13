自美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指責美國防疫工作受到大陸「有瑕疵的數據」影響後，美國國家安全顧問歐布萊恩也加入批陸應對疫情措施的行列，除了稱大陸隱瞞疫情之外，並表示若非如此，全球應對新冠肺炎的因應可能提早2個月。

據路透社報導，歐布萊恩（Robert O'Brien）在華府智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）活動上被問到如何看待「病毒不一定源自大陸」的看法，他表示並非來源美國，而是來自湖北武漢，且已發生一段時間。

歐布萊恩進一步指出，如果大陸最初不隱瞞疫情，不禁止醫生在對疫情發表言論，在那兩個月中，讓美國疾控中心（CDC）團隊進入現場，使美方能夠對病毒進行測序，並且從大陸那裡得到必要的合作，「我們原本可以大大削減在大陸發生的病例，以及現在正在世界各地發生的病例」。

此外，歐布萊恩也贊同總統川普對陸第一時間撤僑、斷航的舉措，表示這項決定阻止了曾經到過大陸、或來自大陸的人們的入境旅行，這為美國爭取了大約6至8周的時間為防止病毒擴散做準備。

先前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）接受美媒《CNBC》專訪時表示，美國獲取有關疫情的第一線消息不理想，導致現在美國對抗疫情陷入困境，並強調「要跟大陸合作拿到數據，是多麼令人沮喪」。

(中時電子報)