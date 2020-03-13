在爵士明星中鋒戈貝爾確診新冠肺炎，導致NBA火速宣布無限期停賽之後，假設依照14天潛伏期來看，過去14天戈貝爾共跟暴龍、活塞、塞爾提克、尼克、騎士與巫師等6隊交手，超過50名球員在場上跟他對到位，其中以暴龍前鋒伊巴卡時間最久。

畢竟在高強度的NBA賽事，球員難免在場上出現肢體接觸，其中跟戈貝爾對位時間最長的人是伊巴卡，兩人在場上對位時間長達16分10秒，遭到傳染風險自然較高，甚至他還親吻過戈貝爾罰過的球，其他包含騎士前鋒小蘭斯、塞爾提克中鋒蒂斯、活塞前鋒伍德等人也跟戈貝爾對位超過10分鐘。

但更具高度傳染風險的球員，則是伊巴卡的隊友暴龍前鋒阿奴諾比，因為他在10日跟爵士比賽當中，跟戈貝爾面對面互嗆，飛沫傳染機率很高，另外戈貝爾曾在7日跟同樣來自法國的塞爾提克中鋒普瓦里耶共進晚餐，讓普瓦里耶只能祈禱自己檢測不要呈現陽性。

(中時 )