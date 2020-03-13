近兩周全球股市宛如坐大怒神，當股市出現疑似止穩反彈跡象，股市又開始崩跌，尤其在3月9日美股道瓊崩跌兩千逾點，道瓊、美債一度都因為市場過度反應出現溶斷機制，市場風聲鶴唳。主因來自於一、新冠肺炎擴散至全球，造成各地恐慌。二、OPEC與俄羅斯協議減產未果，沙烏地阿拉伯擴產降價造成油價崩跌，跌破30美元一桶。

台股這兩天也再度跌破11049前低，義大利疫情傳播開來，義大利總理宣布全國大封鎖、美國疫情遍布38州，並有10州宣布進入緊急狀況。壞消息一樁接著一樁，此時是該持股全數出清？還是反而是大買股票的好時機呢？

我們從兩部分來觀察：目前新冠肺炎疫情開始擴散至全球，而從專家組建的模組來看，目前還處於正在大規模擴散的開端，但歐美國家的態度開始從輕忽逐漸轉變到嚴正以待，除了在防疫的疫苗、口罩等醫療資源的控管，到金融市場的寬鬆貨幣政策救市。雖然各國開始積極救市，但終將面對疫情是否能開始控制，進而逐步削減其影響。

目前台灣、日本、大陸等國都有快篩的研發，對於控制大規模傳染，快速區隔感染者，控制疫情有一定的幫助，但最終仍需要疫苗或抗體的研發製作，才能將疫情控制下來。

油價崩跌主要在於OPEC與俄羅斯磋商，希望減產規模從目前的100萬桶/日，增加至360萬桶/日。希望透過此行為將油價推升至50美元/桶以上，以平衡OPEC成員國預算。但俄羅斯認為維持在50美元即可平衡開支，因此造成雙方不歡而散，沙烏地阿拉伯甚至揚言取消對於產能的限制，並降價6-8美元/桶，來擴大市佔，加大油價的崩跌程度。

油價的下跌讓實體經濟減輕成本，但會出現通縮、主權基金淨值的下滑與投資的人贖回、頁岩油公司的破產與其債權崩跌等問題，由於俄羅斯與OPEC對於減產幅度與油價的看法歧異，目前全球面臨新冠肺炎危機，美國即派官員與俄羅斯大使商談此一問題，只要OPEC與俄羅斯有共識，油價的止跌回穩就可以預見。

整體來說，目前股市，因為市場的大跌大漲恐慌情緒持續蔓延，政府持續加大力度救市，多空兩方相互角力。而美股道瓊從高點已回檔近20%，走弱跡象已現，在股市未能止跌回升，且疫情能有效控制的話，從目前來看，很有可能影響終端市場的消費力，進而影響目前資本市場的估值狀況，進一步造成資本市場的多殺多。現階段保留現金等待機會，會是一個較安穩的策略。

(本文作者為中華財經台分析師曾英杰)

(中時電子報)