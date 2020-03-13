道瓊指數周三(11日)崩跌逾千點，美股也因此進入熊市，亞股周四哀鴻遍野，台股更是開低走低，盤中大跌超過500點，跌幅逼近5％，權值股王台積電更一度大跌15元，終場下跌8元、收在294元，正式失守300元大關。不過，台積電穩定配息，仍吸引投資人在市場震盪時逢低買進，台積電下周四將除息2.5元，預計有一波融券回補行情。

央行總裁楊金龍12日赴立法院財政委員會進行備詢，楊金龍提到，新冠肺炎疫情是今年最大、會飛最久的黑天鵝，不過，這次情勢與2008年不一樣，比較不嚴重，也比1997亞洲金融危機都不嚴重。只要把疫情控制好，不會有下一波的金融風暴。

然而，美國聯準會緊急於3月初宣布降息2碼，震撼投資市場，外界也紛紛預期，Fed下周將於FOMC 會議降息75個基點，澳洲、英國央行也陸續降息因應新冠肺炎疫情所帶來的經濟衝擊，歐洲央行12日則是決議不降息，避免影響脆弱的金融體制，但仍會推出量化寬鬆政策持續刺激經濟。

央行19日將進行今年首場理監事會議，正逢Fed利率決策會議結果出爐當日，央行是否維持重貼現率1.375％、連15凍，但全球金融市場走入低利率環境，利差因素將導致熱錢湧入、新台幣兌美元匯率激升，將不利出口貿易，也因如此，央行面對是否調降利率壓力相當沉重。

(中時電子報)