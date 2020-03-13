爵士明星中鋒戈貝爾這下子闖禍越來越大了！《ESPN》權威記者沃納洛斯基13日凌晨爆料，在戈貝爾成為聯盟第1名確診新冠肺炎球員後，他的隊友爵士當家射手米契爾也在接受檢測後呈現陽性，成為第2個確診的爵士球員，他也是58份爵士檢體當中唯一確診的人，畢竟米契爾的置物櫃就在戈貝爾旁邊！

儘管先前曾謠傳爵士替補後衛穆迪埃確診，如今在沃神確認之後，穆迪埃的確診恐怕是誤傳，反而是米契爾成為NBA第2位確定罹患新冠肺炎的球員，在戈貝爾確診後，NBA已經緊急宣布所有比賽無限期停賽，直到疫情受到控制後再討論復賽事宜。

根據沃神收到不願具名的爵士球員私下透露，戈貝爾在球員休息室內展現毫不在乎新冠肺炎的傲慢態度，就算其他球員勸阻，他仍用手去接觸隊友身體與他們的私人用品，擺明根本沒把新冠肺炎疫情放在心上，也讓米契爾成為首位受害者。

在米契爾確診新冠肺炎的消息傳出後，根據雷霆隨隊記者卡麥隆喬丹爆料，米契爾曾在12日爵士與雷霆賽前，跑到奧克拉荷馬市當地一所名叫「Del city」高中進行個人訓練，這所高中12日也進行正常教學活動，恐怕也將陷入新冠疑雲。

(中時 )