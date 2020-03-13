民進黨不分區立委范雲。（資料照片，郭吉銓攝）

民進黨不分區立委范雲日前指出中國大陸的影音串流平台無法可管一事，資深媒體人董智森笑說，其實很多民進黨的人都在追大陸劇！

根據《報橘》日前報導，民進黨不分區立委范雲3月10日質詢蘇貞昌院長時指出，來自中國大陸的影音串流平台在台灣有超過600萬人次下載，但NCC都表達無法可管。蘇貞昌答詢時表示，對岸的「入島、入戶、入腦」政策，一定要防止。

不過諷刺的是，2018年九合一選舉時，民進黨新北市長候選人蘇貞昌連2天以大陸宮鬥劇《延禧攻略》角色「爾晴」，暗諷對手侯友宜。

根據《中國時報》記者2018年11月5日報導，蘇貞昌引劇中角色「爾晴」表示，如果只看5分鐘，會覺得爾晴很漂亮、可愛的小女生，但「看完70集」卻會覺得不得了，爾晴的心機怎麼那麼重，壞點子怎麼那麼多。

另外，如果Google「蔡英文」「延禧攻略」，也會發現蔡英文總統「吃泡麵看大陸宫鬥劇」的標題。當時PTT網友批評，「看甚麼大陸劇」、「總統要被統戰了？」「兩岸一家親！」

資深媒體人董智森今在《小董真心話》直播說，有人說大陸劇洗腦，他聽了很好笑，因為很多人都在追大陸劇，包括民進黨很多人都在追大陸劇。

(中時電子報)