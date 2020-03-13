快訊》桃園龜山深夜火警 1死2失聯 00:102020/03/13 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園龜山火警造成目前1死2失聯。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園龜山區信義街一棟5層樓透天厝晚間11時許發生火警，警消初步發現1民眾死亡，另有2人受困，目前正搜救中。 桃園龜山深夜惡火造成1死2失聯。（讀者提供/賴佑維傳真） 該起火處為5層樓的老舊公寓，12日晚間11時許發生火警，火勢燃燒猛烈，桃園市消防局據報前往搶救，約半個多小時控制火勢，入內搜救發現1具焦屍。 據附近鄰居指稱,該起火5樓是父母與小孩3人同住，目前正搜尋失聯2人下落。 (中時 ) #快訊 #桃園 #龜山 #深夜 #火警 # 1死 #2失聯 也許您會感興趣 推薦閱讀 義大利疫情暴增133死 共366死 7375確診 06:152020/03/09 國際 男為討債射傷人被尋釁 雙方發生槍戰遭逮 10:072020/03/09 社會 五股煙火廠爆炸4死38傷 判賠1053萬元 11:152020/03/09 社會 台中幼兒園旁疑似炸彈？ 台電測電流啦啦 18:382020/03/09 社會 生蠔狂吃30顆會死？網曝淒慘下場 09:322020/03/10 日常 紅火蟻大軍入侵舊兒童樂園 民眾遭咬傷 18:022020/03/10 生活 紅火蟻入侵舊兒童樂園 民眾遭咬傷 04:102020/03/11 地方新聞 陸專家：新冠病毒傷睪丸 確診男性應做生育力檢查 14:182020/03/12 兩岸 泉州倒塌酒店最後受困者遺體尋獲 總計29死42傷 16:582020/03/12 兩岸 社會熱門新聞 F奶蔡宜芳不倫張益贍父女戀 射手座喜歡偶然的戀情 - 社會 F乳蔡宜芳被整合 細數台灣名人沉浮摩鐵文化 - 社會 蔡宜芳爆哭認愛張益贍 肥宅輸49歲阿伯好沸騰 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 F奶蔡宜芳作風大膽 爆乳國旗裝一戰成名 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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