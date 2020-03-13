桃園龜山區信義街一棟5層樓透天厝晚間11時許發生火警，警消初步發現1民眾死亡，另有2人受困，目前正搜救中。

桃園龜山深夜惡火造成1死2失聯。（讀者提供/賴佑維傳真）

該起火處為5層樓的老舊公寓，12日晚間11時許發生火警，火勢燃燒猛烈，桃園市消防局據報前往搶救，約半個多小時控制火勢，入內搜救發現1具焦屍。

據附近鄰居指稱,該起火5樓是父母與小孩3人同住，目前正搜尋失聯2人下落。

(中時 )