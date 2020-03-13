疫情嚴重 美職足MLS停賽1個月 00:102020/03/13 中時 李弘斌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 MLS宣布停賽30天。（MLS臉書粉專翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒新大陸，繼NBA宣布全面停賽後，美國職業足球大聯盟（MLS）今天也先決定停賽1個月，避開可能的疫情高峰期。 其實MLS本月21日在西雅圖、聖荷西的兩場比賽，先前已宣布延期，不過眼看NBA有兩名球星確診，已經全面延賽，且全美的新冠確診突破千人，都讓局勢更為險峻。 (中時 ) #MLS #停賽 #NBA #新冠確診 #新冠肺炎 #新冠病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎病毒超難抓 案34兒子採檢3次才確診 13:082020/03/10 生活 澳籍音樂家確診 NSO音樂總監道歉 14:372020/03/10 生活 新增2確診 案34家人中鏢 首見荷蘭移入病例 13:512020/03/10 生活 院內感染再擴大？ 案34兒子採檢3次才確診 14:192020/03/10 生活 香港確診病例增至118宗 到訪埃及港人確診 19:282020/03/10 兩岸 日本一天新增59例確診 近三成在大阪 02:212020/03/11 國際 驚！NBA球星故意觸碰麥克風後就中鏢 影劇運動恐掀炸鍋式感染 15:562020/03/12 體育 基隆染疫昨天就知道 議員怒批市府隱匿 15:152020/03/12 社會 台大教授最新「疫情趨勢圖」曝光！義大利下場比武漢慘 20:062020/03/12 生活 NBA確診＋1 爵士當家明星Donovan Mitchell染新冠肺炎 23:092020/03/12 體育 體育熱門新聞 Rudy Gobert確診新冠肺炎 陸媒：這6支球隊慘了 - 體育 NBA確診＋1 爵士當家明星Donovan Mitchell染新冠肺炎 - 體育 林書豪怒罵美國共和黨議員 散播種族主義歧視言論 - 體育 NBA》過去6戰跟戈貝爾接觸 伊巴卡最久 - 體育 《時來運轉》每次不超過500！小資中獎攻略曝光 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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