新冠肺炎疫情延燒新大陸，繼NBA宣布全面停賽後，美國職業足球大聯盟（MLS）今天也先決定停賽1個月，避開可能的疫情高峰期。

其實MLS本月21日在西雅圖、聖荷西的兩場比賽，先前已宣布延期，不過眼看NBA有兩名球星確診，已經全面延賽，且全美的新冠確診突破千人，都讓局勢更為險峻。

(中時 )