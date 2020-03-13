新冠肺炎疫情仍在發燒中，台灣目前確診病例數來到 49 例，我國政府超前佈署、嚴陣以待，才能使台灣的確診病例數在全球排名中逐漸往後。插畫家黃立佩想對3 位防疫大將致敬，以Q 版畫出了行政院長蘇貞昌、陳時中、唐鳳，其中萌萌的海豹是陳時中，更是引起網友暴動了，上萬網友紛紛狂按讚分享。

先前政務委員唐鳳被日媒譽為「IQ180的台灣天才大臣」，插畫家黃立佩想對3位防疫大將。插畫家因此畫了一張超萌圖案，在PO文中寫道：「學會從幾位防疫大將的氣場，分辨海象、海獺、海豹（必須是萌萌的海豹寶寶）」。

插畫圖一曝光後，馬上讓網友暴動按讚了，紛紛來朝聖留言，猜測這3種動物是誰，「蘇貞昌、陳時中、唐鳳」、「長髮的海豹好炫」、「 我說...電火球那樣子，口罩是帶不住的吧XD」、「雖然說是衝衝衝，但我覺得氣場也可以是淳淳！」、「超可愛！！！阿中部長和唐鳳超像的！衝院長可能頭還要再光亮一點～」、「 太可愛了！想要周邊啊~」、「這三隻可以出口罩嗎！」、「 浩浩、祥祥、淳淳要不要也畫一下XD」。

衛福部也來留言說，「正中央的是不是『阿中部長』？」、除此之外，蘇貞昌的小編也在底下留言，感謝所有配合政府防疫的國人同胞。

(中時電子報)