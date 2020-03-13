新冠肺炎（COVID-19）疫情急速升溫，已造成全球大流行，雖然當初以病毒發跡地「武漢」暫時拿來命名新型冠狀病毒。不過這也讓大陸民眾抗議有「汙名化」之嫌，使WHO宣布為其正名為「新冠肺炎」。但這卻引起一向直言不忌諱的港星黃秋生不滿，直呼新名稱太難記了「武漢肺炎就武漢肺炎」。難不成香港腳改叫大陸腳？

由於這波肺炎災情源自大陸湖北省武漢市，當初在病毒開始蔓延之際，大家都以「武漢肺炎」來稱呼。不過日前世界衛生組織WHO已公開宣布，為了不要針對國家，正名為「新冠肺炎（COVID-19）」。

黃秋生大大不滿，直接在臉書上開嗆「武漢肺炎就武漢肺炎啦，誰理得你世衛改名」，直呼新明很難記。(（摘自黃秋生臉書）

這讓香港影星黃秋生大大不滿，直接在臉書上開嗆「武漢肺炎就武漢肺炎啦，誰理得你世衛改名」，並指出用英文數字拼成的COVICD-1猶如亂碼般「誰記得」？讓黃秋生痛罵世界衛生組織根本沒有威信。

黃秋生不改直來直往本色，表明自己就是要叫「武漢肺炎」，除非「香港腳改叫大陸腳」、「日本腦炎叫中國腦炎」、「西班牙流感叫強國流感」、「德國麻疹叫新中國麻疹」。

黃秋生先前在香港爆發「反送中」運動時因大挺港人，遭到大陸封殺，儘管如此，仍不改大砲性格，一如既往地有話直說。

(中時電子報)