英國知名學府、也是蔡英文總統的母校倫敦政經學院（LSE）今天宣布，自23日起，所有課程全部改為線上，直到本學年度結束，之後的考試也將以線上評量取代。

該校發言人表示，23日起大學與研究生課程全部轉為線上教學，排定在今年稍後登場的考試與評量，也都會以線上形式進行。該校表示，這些只是預防措施，希望能讓LSE學生教職員更安心。

不過，LSE校園和住宿區仍對外開放，校內各建築、服務與設施也都照常運作。但該校也指出，若往後接到建議，該校也會採取更多必要措施，諸如關閉校園。

(中時 )