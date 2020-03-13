疫情嚴峻 蔡總統母校改為線上教學 00:182020/03/13 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統蔡英文的母校英國倫敦政經學院宣布，23日起課程均採線上教學。(圖摘自shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國知名學府、也是蔡英文總統的母校倫敦政經學院（LSE）今天宣布，自23日起，所有課程全部改為線上，直到本學年度結束，之後的考試也將以線上評量取代。 該校發言人表示，23日起大學與研究生課程全部轉為線上教學，排定在今年稍後登場的考試與評量，也都會以線上形式進行。該校表示，這些只是預防措施，希望能讓LSE學生教職員更安心。 不過，LSE校園和住宿區仍對外開放，校內各建築、服務與設施也都照常運作。但該校也指出，若往後接到建議，該校也會採取更多必要措施，諸如關閉校園。 (中時 ) #LSE #英國 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 憂疫情 消費行為四大轉變 04:102020/03/09 財經要聞 線上醫療崛起 市場規模拚千億人民幣 04:102020/03/09 全球財經 基隆、花蓮攜手台北酷課雲 強化線上學習不中斷 17:532020/03/09 生活 確保學習不中斷 基隆超前部署 04:102020/03/10 地方新聞 華為P40系列 巴黎發表會改為線上進行 15:442020/03/10 財經 內政部推清明掃墓分流、線上祭祖 8縣市有線上追思 16:002020/03/10 政治 掃墓人流管制 未戴口罩或發燒禁入 04:102020/03/11 地方新聞 內政部推線上掃墓恐引長者反彈 徐國勇：別看扁長輩 09:502020/03/11 政治 獨》民眾黨「線上服務處」悄悄成立 找他黨民代談合作 10:382020/03/11 政治 《科技》Lalamove擴大四輪貨運即時媒合服務 15:402020/03/12 財經 國際熱門新聞 川普麻煩大了！5天前才共進晚餐 巴西總統秘書確診新冠肺炎 - 國際 戴口罩重罰5200元！奧地利規定 有「醫生證明」才能戴 - 國際 新冠肺炎燒太快 義大利要蓋火神山醫院 - 國際 華爾街再度停止交易也無用 道瓊一度暴跌2000點 - 國際 杜特蒂宣布馬尼拉封城30天 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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