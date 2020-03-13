美國眾議院4日以壓倒性票數通過「台北法案」，參議院昨11日也一致同意通過這項對台有特殊涵意的法案。待法案完成立法程序，將送交總統川普簽署後生效。但法案真的如政府宣傳一般，對台灣百利無一害嗎？資深媒體人黃暐瀚看完後發現，台北法案也同時限制了台灣以「主權獨立國家」，在國際舞台活動的機會跟資格？

黃暐瀚13日凌晨在臉書發文，他先是解釋，對於美國眾議院上個星期(3月4日)以415贊成，0票反對，壓倒性的通過一項法案，名叫「台北法案」。全名「Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative act」，中文叫做「台灣同盟國際保護和增強倡議法」。眾院在通過之後，3/11參院也「一致通過」。

而黃暐瀚把這一串法案名稱排成一排，取字首第一個字後發現，就會變成「Taipei ACT(台北法案)」，雖頗具創意。可他指出，這個法案主要有三個重點：第一，阻止台灣繼續斷交。第二、幫助台灣參與國際。第三、加強美台貿易。

他認為，台灣當然應該感謝美國對台灣釋出的善意，「但不要忘記去觀察，這個對台的善意，其實完全來自『美國的利益』，是為了『美國優先』，而不是台灣優先」。

他並同步分析指出，先看地一部分「阻止台灣繼續斷交」，在法案通過之後，美國國務卿，必須在一年內，對於台灣被中共打壓的狀況，向國會報告，並且連續報告五年，也就是說，現在還跟中華民國有邦交的國家，如果一但選擇「棄台選中」，將有可能會面對美國在外交與經貿上的制裁。這個控制閥等於是在台灣把關，讓台灣不要再繼續丟掉邦交國。這要謝謝「美國大哥哥」。

但黃暐瀚也點出他和許多人的疑問，「與其幫台灣守住目前的15個邦交國，為什麼美國不直接跟台灣建交？美國一旦跟台灣建交，我們的邦交國，立刻會增加三十國不止，這不是更挺台灣？」。

他再從第二部分「幫助台灣參與國際」分析。法案第4節指出，美方應在適當情況下，支持台灣成為所有不以主權國家為參與資格的國際組織會員，並在其他適當組織中取得觀察員身分。

他也點出法案內的盲點要「特別注意」。「美國支持台灣出席參加的的前提是，不以國家為主體的國際組織。所以像是世界衛生大會WHA，國際民航組織ICAO，美國都會支持台灣加入」。「但以國家主權為資格的組織，像是聯合國，美國就不會支持台灣加入」。所以台北法案是不是也同時限制了台灣以「主權獨立國家」，在國際舞台活動的機會跟資格？這個大家有想過嗎？

黃暐瀚最後強調，他對美通過「台北法案」表示感謝，「但別忘記，美國人，永遠是美國優先！以為他(美)很愛你(台)？其實，美國更愛的是自己」。

(中時電子報)