新冠肺炎持續延燒，台灣也加緊防疫，12日口罩實名制2.0也正式上路，不過近日國民黨立委包括陳超明、陳玉珍紛紛跳出來抨擊口罩制度，但發言內容卻引起爭議，「宅神」朱學恒對此感嘆，直說「我都想替江啟臣哭了」。

針對陳玉珍沒必要收7元運費說，朱學恒先酸「這位在外交部夾到手，把大好(楊蕙如)網軍案拱手讓人的金門立委，不知道她夾到的手到底恢復沒」，接著解釋為何一般大眾對陳玉珍一席話毫無共鳴。

朱指出，老人拼命排隊購買，導致一般工程師與上班族下班後買不到口罩，口罩實名制2.0就是一個使用者付費的預訂費概念，不爽付7元就去排隊，願意付7元就可以直接去超商取貨。朱說，對於這些不願或沒空排隊的人來說，付7元就可以省去排一個小時的時間，實在太值得了，誰還會感謝陳玉珍夾到手之餘幫上班族省7元的雞婆。

而針對費鴻泰日前質疑若要求民眾自付運費，恐會導致沒人想買，產量過剩發言，朱學恒也說「老一輩很少網購，可能不清楚除非賣家免運費，否則運費最便宜也要70，貴的甚至要120，7元口罩運費競爭對手是數十倍以上的運費，怎麼可能會導致沒人想買而產量過剩，更何況對於上班族而言就是一直買不到，怎麼會變成幫政府銷庫存。朱學恒更表示「真正的疫情大爆發根本還沒開始，怎麼會天真以為現在口罩已經夠了」。

朱學恒說，在野黨監督執政黨理所當然，但必須接地氣、抓準風向，國民黨必須思考一些老派偏鄉立委為了出頭，不惜野人獻曝的全黨危機。他表示國民黨總是落後民進黨一步，民進黨在吹國家隊，國民黨還在老人在家做口罩；民進黨解決上班族購買問題，國民黨還在嫌運費7元太貴。朱學恒酸「貴黨已經變中型政黨了，開個記者會篇幅都比不上民眾黨黨員開房打炮，還在因循苟且，是嫌國民黨命太多條？」。文末朱學恒更說：「媽呀，我都替江啟臣感到想哭了啊」。

(中時電子報)