愛要集「食」 基隆社區大學，攜手創世來守護植物人。（創世提供／吳康瑋基隆傳真）

愛要集「食」 基隆社區大學，攜手創世來守護植物人。（創世提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆社區大學平均年齡60歲學員，得知創世基金會每日以自然攪打流質，輔以管灌配方奶補足植物人營養，餐食費用龐大，於12日植樹節這天，齊聚菜圃，採收用心栽種的高麗菜、花椰菜、芹菜…等有機蔬菜，全數捐給創世基隆安養院，也呼籲大眾關注植物人常年服務。

基隆社區大學長期開設推廣課程，已達10年之久，隨季節更種有機蔬果，在學員每日輪班照料下長大，由基隆社區大學號召學員參與，並將親手種植的蔬果，化為一份愛，分享給55位創世基隆院院民，作為營養餐食，讓植物人食的安心，增強免疫力。

創世秉持著「救一位植物人，等於救一個家庭」理念，藉著社會大眾一點一滴支持，擴大服務延展至各縣市，提供在地安養及到宅服務，協助生活困頓的清寒植物人家庭，重返正常軌道；照護一位植物人一天平均需花費1650元，一個月尿布經費300元，不論是定期定額小額捐款或捐物資、捐時間做義工，都能成為一份善力。

(中時 )