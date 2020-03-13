加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)的妻子蘇菲．杜魯道(Sophie Gregoire Trudeau)在結束訪英行程，返回加拿大之後，出現感冒症狀，懷疑有可能感染新冠肺炎，所以杜魯道和蘇菲兩人目前自我居家隔離。

加拿大總理府星期四發布新聞指出，蘇菲．杜魯道最近自英國發表演說返加後，開始出現輕微類似流感的症狀，包括發燒等。目前她在家裡自我隔離，等待測試結果，在還未確認結果之前，總理也一併居家隔離。

根據路透社的報導，目前總理杜魯道並未出現類似症狀。而妻子蘇菲．杜魯道正在等待檢驗結果。杜魯道原訂星期四主持的首屆省長會議，將改以電話會議方式舉行。

而省長會議的討論重點，就是跟新冠肺炎有關的經濟問題，包括疫情對全國經濟的影響，關鍵基礎設施的迫切需求，以及油價下跌、股市崩盤等議題。

杜魯道星期三才率領內閣首長公開宣布，加拿大聯邦政府將撥款10億加元協助加人應對新冠肺炎的疫情，其中一半資金將撥給省級單位使用。

(中時電子報)