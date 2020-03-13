因應新冠肺炎疫情在美國延燒，大聯盟今天決定無限期暫停棒球活動，春訓熱身賽從明天開始停賽。儘管明天才開始停賽，今在佛羅里達「葡萄柚聯盟」的9場熱身賽還是會打，有點奇怪，不過可以確定的是，新球季的例行賽開幕戰勢必要延後了。

在NBA、NHL（美式職業冰球）與MLS（美國職足大聯盟）都暫停進行中的例行賽，以及多項大學籃球聯賽喊卡後，大聯盟面對愈來愈嚴重的新冠疫情，也不得不跟進停止熱身賽。

至於大聯盟新球季要延到何時開打，則完全要看疫情的發展而定，如果只暫停1個月，情況可能會像1994年的球員大罷工後，1995年例行賽延到4月26日才開打，各隊例賽也從162場減到144場；若疫情比預期嚴重，就只有天知道了。

大聯盟今天果斷喊卡，但也面對不少質疑，比如在亞歷桑納「仙人掌聯盟」的熱身賽已經暫停的情況下，為何佛州的熱身賽今天仍然照打，仍有數千觀眾和工作人員在球場進出。《NBCSports》質問，儘管晚停總比不停好，但比賽打到一半都能因雨裁定，為何現在不能馬上停止所有熱身賽？

(中時 )