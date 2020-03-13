義大利民眾防護局(Civil Protection Agency)星期四宣布當日的死亡案例數字相較於前一天，增加了189個案例，相當於23%，累計死亡案例為1,016人。

根據路透社的報導，不但死亡案例增加超過2成，感染人數也增加了21.7%，從12,462例增加到15,113例。單日增加2,651例也是新冠肺炎在義大利截至目前的最高數字。

為防堵疫情擴散，跟義大利有陸路接壤的鄰國奧地利，也設下了嚴格的邊界管制哨，禁止一般的義大利民眾入境奧地利，少數獲得通行的案例，都是運送物資的卡車，或是純粹走高速公路經過奧地利，要前往德國和其他北歐國家的車輛。

每一輛要通過邊境的乘客，都必須接受嚴格的檢查和體溫量測，週四造成了道路回堵超過80公里。許多卡車也遭到禁止入境，義大利商業團體大聲疾呼，奧地利的邊境管制已超出合理範圍，嚴重打擊歐陸的物流、食品供應鏈，將對歐洲的經濟，造成極為嚴重的打擊。

(中時電子報)