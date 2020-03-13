首輪鏖戰3局才辛苦過關，台灣「羽球一姐」戴資穎今在全英錦標賽表現回穩，儘管首局5分領先一度被印尼女將東宗（Gregoria Mariska TUNJUNG）反超，仍及時救回兩個局點，以22比20、21比16勝出，挺進女單8強。

戴資穎下役將遭遇世界排名17的22歲泰國女將李美妙（Pornpawee CHOCHUWONG），兩人生涯兩度遭遇，小戴都以直落2勝出，但交手時間分別是2012與2017年，時間有點久遠。

小戴過去5次對陣東宗都以直落2勝出，今天首局靠一波8比1猛攻超前，一度以17比12大幅領先，未料後段小戴突然恍神，讓東宗回敬一波8比1攻勢，搶先聽牌。幸好小戴即時回穩，救回兩局點並連得4分，拿下首局。次局小戴在3平後催出6比1猛攻，一路領先，儘管後段曾被追到兩分差距，仍不影響她挺進8強。

台灣好手方面，單打的王子維、周天成、戴資穎今天全部獲勝，王子維和周天成甚至要在8強上演「台灣內戰」。雙打則僅名列大會第7種子的李洋／王齊麟以21比19、21比16淘汰馬來西亞對手，挺進男雙8強，另一組男雙李哲輝／楊博軒則要壓軸對決大會第6種子、日本組合遠藤大由／渡邊永大。

(中時 )