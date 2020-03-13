法國總統艾曼紐·馬克宏(Emmanuel Macron)於周四晚間發表電視演說，向法國全國民眾宣布，新冠肺炎的疫情才剛開始，政府將傾全力研發對付新冠肺炎的疫苗，全力整合醫療資源，全國學校下周一起，無限期關閉，民眾有義務降低出門、減少與他人接觸的機會。

根據獨立報的報導，法國總統親上火線宣布，代表疫情的嚴重性已達到最高等級。目前法國累積的確診人數為2864人，死亡案例為61例。

馬克宏說，因為小孩及學童是最有可能感染新冠病毒的族群，即便他們可能不會出現症狀，但還是有可能會傳播給家人，造成全國更大規模的傳染。所以，從下周一起，全國幼稚園、中小學、大學全面停課，直到警報解除。私人企業必須盡量讓員工遠距上班。全國民眾的首要目標就是對抗新冠病毒。

馬克宏也說，大眾運輸暫時不會停駛，留給有需要就醫的民眾求診使用，一般大眾請盡可能不要出門，如果必須要出門，也保持與他人的距離，防堵疫情是全民的責任。

談話中也提到，法國研發的疫苗，已在試驗階段，法國是最有能力也最有技術研發疫苗的國家。

(中時電子報)