美股周四慘遭血洗，道瓊指數當日開盤時就已經重跌超過一千點，中途經歷了「技術性融斷」，聯邦儲備局向市場溢注資金等措施，都無法挽回美股直墜的趨勢，收盤時三大指數皆深跌將近10%，為1987年以來最嚴重的單日跌幅。

週四美股收盤時，道瓊工業指數跌勢持續擴大，最後在當日最低檔位收盤，收在21,200點，一天下來跌了2,352點，跌幅9.99%，創下自1987年以來，最嚴重的股災。當年10月19日道瓊單日暴瀉22.6%。

S&P 500指數收在2,480點，下跌260點或9.51%。科技類股那斯達克綜合指數以7,201點作收，跌了750點或9.43%。這兩個指數都已經自高點跌落了超過兩成，陷入技術性熊市。

道瓊指數的30支重要個股全部下挫，災情遍及所有產業。表現最差的是波音公司，股價全日下跌了18.1%；化工巨頭陶氏、電腦公司IBM、電影公司迪士尼等均重挫超過一成。

(中時電子報)