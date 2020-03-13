當Kuso的厚道下巴獅子遇上能歌善舞的女僕會擦出什麼樣的火花呢？位於三創的動漫主題餐廳 KIRABASE自3月6日至4月12日止 與「戽斗星球」打造全台獨家專屬聯名主題店。來這欣賞女僕表演外，也能看超萌公仔、戽斗星球」太空主題插畫佈置，還有特製餐點戽斗獅子太空吃肉堡、戽斗虎鯨飛碟烏龍麵要主人吃飽飽，以果汁、茶飲的動物特調，繽紛又沁涼！

來動漫主題餐廳 KIRABAS與可愛女僕互動，3月6日至4月12日期間還能品嚐「戽斗星球」餐點與特調。

「歡迎回來，主人！」您是這裡的主人，歡迎您回家！KIRABASE引進日本秋葉原女僕萌文化，融合宇宙、行星等元素，打造出富科技感的舒適空間，提供多樣化套餐、甜點、調飲、炸物料理，每周皆有女僕舞蹈演出、電玩遊戲互動，美味餐點和女僕可愛笑容，驅散主人的疲勞與煩憂。

在KIRABASE咖啡廳前就有「戽斗星球」大型獅子、山羊與你 Say Hello。

春暖花開時， KIRABASE主題咖啡廳也有新氣象！聯名在2020台中燈會中獲好評的「戽斗星球」推出聯名主題店。在咖啡廳前就有大型獅子、山羊與你 Say Hello，走進裡面還能看到特色公仔一字排開，更有手繪插畫，爆笑厚道下巴造型讓戽斗動物們醜得很可愛！

「戽斗獅子太空吃肉堡」是以雙層牛肉搭配濃郁起司，肉汁滿溢，男生吃起來也很飽。

戽斗迷們千萬不能錯過還有特色餐點！「戽斗獅子太空吃肉堡」是以雙層牛肉搭配濃郁起司，肉汁滿溢，搭配薯條、雞塊，份量十足，男客人也能吃「飽飽」；「戽斗虎鯨飛碟烏龍麵」外觀超吸睛，這是以明太子＋月見蛋與特製醬汁拌在烏龍麵，微辣鹹香，增添多層次的味蕾好過癮！消費「戽斗星球」特餐即可獲得明信片一張。

「戽斗虎鯨飛碟烏龍麵」外觀超吸睛，這是以明太子＋月見蛋與特製醬汁拌在烏龍麵，微辣開胃。

3款戽斗特調也是必點招牌！「水邊動物狂想曲」是紅石榴+柳橙+藍甘菊為基底的氣泡水飲料；「超人氣戽斗老虎」是柳橙綠茶氣泡飲；「萌萌粉嫩戽斗豬」是葡萄柚+椰奶！特調漸層繽紛，嘗起來酸甜開胃！消費特調還可獲得杯墊一個。

「超人氣戽斗老虎」是柳橙綠茶氣泡飲（左）、「萌萌粉嫩戽斗豬」（右）是葡萄柚+椰奶！消費特調還可獲得杯墊一個。

一邊品嚐「戽斗星球」餐點、特調時，也能不定時欣賞女僕上台歌舞表演，主人也能點歌，聽女僕清唱更有fu，也能與女僕玩小遊戲！讓喜愛「戽斗星球」的粉絲們不僅能享受主題店的氛圍，也能與女僕快樂互動。今春就帶著放鬆的心來KIRABASE拍照打卡，KUSO樂開懷！

(中時電子報)