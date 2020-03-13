新冠肺炎疫情恐已燒向美國總統川普(Donald J Trump)與副總統彭斯（Mike Pence）。圖為巴西總統（Jair Bolsonaro 居中)，7日與川普（左二），彭斯（Mike Pence）等人合照，當時加滕（Fabio Wajngarten）站在川普後方。（圖/美聯社）

新冠肺炎疫情，恐已燒向美國總統川普(Donald J Trump)與副總統彭斯（Mike Pence）！巴西總統發言人法比奧瓦恩加藤(Fabio Wajngarten)12日確診新冠肺炎，由於他5天前才剛與川普共進晚餐，並與川普、彭斯合影留念，與川普之間的距離更是「肩並肩」，外界憂心疫情恐直接燒向美國正副總統。但美國白宮今天聲明卻說，川普幾乎未與他有互動，目前還沒有檢測必要。

美國總統川普(右2)與巴西總統發言人加藤(Fabio Wajngarten，右1)上週在佛州共進晚餐，還肩並肩合照 (圖／翻攝自Fabio Wajngarten IG)

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）7日出席於一項官方會議，地點就在川普佛州私人俱樂部「海湖莊園」，波索納洛的發言人加藤也陪同參訪。加藤12日確診新冠肺炎後，波索納洛目前也正在接受檢驗中。

加藤在個人IG上公布與川普合照，照片中加藤與川普肩並肩，川普手上還拿著「讓巴西再次偉大」（Make Brazil great again）的帽子，川普身旁站著彭斯，正副總統與確診者同框，距離不到一公尺。

根據中央社，川普今天被問到此事時表示不擔心，白宮發出的聲明信誓旦旦地說，川普與彭斯幾乎都未與這名官員互動，目前不需進行檢測。白宮醫療小組與美國特勤局會採取一切預防措施確保第一家庭與第二家庭，及白宮工作人員健康。

相較於川普與白宮對疫情的「寬鬆」態度，當時與巴西代表團有接觸的佛州參議員史考特（Rick Scott），今天則是率先決定自主隔離。

(中時電子報)