由於新冠肺炎肆虐，WHO宣布大流行，加上油價重挫，全球經濟受到重創，各國股市滿目瘡痍。週四除了美股崩盤以外，歐洲各國也難逃股災的命運，特別是在川普宣布所有從歐洲前往美國的旅客，未來30天禁止入境的禁令以後，歐洲3大股市同以收盤超過10%的幅度崩跌，紛紛創下數十年或有史以來最慘跌勢，就連歐洲中央銀行推出的護盤措施也無法阻擋賣壓湧現。

英國倫敦FTSE 100指數重挫639.04點，跌幅10.87%，收在5237.48點，創下1987年黑色星期一股災以來最大跌幅。

德國法蘭克福DAX 30指數狂瀉1277.55點，跌幅12.24%，收在9161.13 點，也創下1989年以來最深的單日跌幅。

巴黎CAC 40指數大跌565.99點，跌幅12.28%，收在4044.26點，跌幅更是創下有史以來最嚴重的單日跌幅。

(中時電子報)