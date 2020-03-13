精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(3月13日)的國際新聞重點。

【1】一天墜10趴 道瓊收跌2352點 32年來最慘股災

美股周四慘遭血洗，道瓊指數當日開盤時就已經重跌超過一千點，中途經歷了「技術性融斷」，聯邦儲備局向市場溢注資金等措施，都無法挽回美股直墜的趨勢，收盤時三大指數皆深跌將近10%，為1987年以來最嚴重的單日跌幅。

【2】黑色星期四 歐洲三大股市紛紛崩盤創紀錄

由於新冠肺炎肆虐，WHO宣布大流行，加上油價重挫，全球經濟受到重創，各國股市滿目瘡痍。週四除了美股崩盤以外，歐洲各國也難逃股災的命運，特別是在川普宣布所有從歐洲前往美國的旅客，未來30天禁止入境的禁令以後，歐洲3大股市同以收盤超過10%的幅度崩跌，紛紛創下數十年或有史以來最慘跌勢，就連歐洲中央銀行推出的護盤措施也無法阻擋賣壓湧現。

【3】法國總統宣布 疫情才剛開始 全國學校無限期停課

法國總統艾曼紐·馬克宏(Emmanuel Macron)於周四晚間發表電視演說，向法國全國民眾宣布，新冠肺炎的疫情才剛開始，政府將傾全力研發對付新冠肺炎的疫苗，全力整合醫療資源，全國學校下周一起，無限期關閉，民眾有義務降低出門、減少與他人接觸的機會。

【4】菲常緊張 馬尼拉封城 杜特蒂受檢測

菲律賓總統杜特蒂3月12日晚間證實，為了遏制新冠病毒肺炎在菲律賓的傳播，首都馬尼拉將陸海空全面封鎖30天，共封鎖17城。國際疫情不斷擴散，伊朗確診者昨也突破萬人，伊朗已向國際貨幣基金會緊急申請50億美元貸款抗疫，這是伊朗1962年以來首次向IMF提出這樣的要求。

【5】川普抗疫採取緊急行動！美對歐封關30天 祭紓困措施

美國總統川普11日宣布，為防止疫情在美國蔓延，從當地時間13日午夜起30天內，美國將暫停除英國外所有歐洲國家公民前往美國的旅行，並將對受新冠病毒影響的小企業和個人提供經濟救助。此外，因為疫情，白宮和美國國會都宣布即日起對公眾關閉，直到4月1日。

(中時電子報)