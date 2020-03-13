充滿魔力的達魯瑪克部落，以不同的方式，邀請世界各地遊客來體驗魯凱族文化。當遊客閉上雙眼與森林互動，會驚訝地發現，林葉氣味與窸窣聲響竟如此清晰，隨之明白，用五感找回自己，是多麼重要的事。

「達魯瑪克」，這裡的人都這麼稱呼自己的部落。這座平地漢人口中的「東興部落」，離台東市區只有十一公里，輕鬆易達，卻魅力十足。多年來，部落一直致力於傳承魯凱族文化、生態保育及環境教育，並與外界合作發展永續產業，十年前就引起國外媒體與國際學者關注。

去年起，族人整合了部落附近的森林場域與動植物資源現況，在族人與專業團體帶領下，規劃出相當具有深度的「山林療」體驗營，希望遊客能夠在體驗部落生活與認識文化之際，進而認識自己並廣為分享。

遊客到齊後，部落代表便在守護神前恭敬地獻上祭品，告知祖靈並祝禱。

部落頭目為初造訪的團員細心解說附近的林相與生態。

蒙上雙眼 開啟感官

這天我們來到達魯瑪克，部落的代表特地來紀念碑前迎接，在簡單介紹環境後，恭敬地將檳榔與米酒置於守護神前，向祖靈報告有客人到訪，也為眾人祝禱，作為體驗營的開端。接著，部落頭目帶我們走入滿山都是野生樟樹與血藤的林區，解說部落周遭植物特徵以及與部落的關聯性等等。

為什麼要認識這些植物？因為接下來，我們被蒙上雙眼，由專業講師牽手帶領走入林中，與山對話。在一片漆黑裡，我們打開感官，用觸覺、嗅覺與聽覺，去感受腳下的落葉、嗅聞空氣中的泥土味，並擁抱樹木，真正地成為大自然的一部分，心中也由起初的謹慎膽怯，漸漸自在放鬆，甚至感動掉淚，充分體驗這堂山林療人氣課程。「進到山裡，你就能找到自己。」族人這麼說。

「以自然資源舒緩身心，閉起雙眼和森林互動，很神奇，鳥聲和林葉氣味變得明顯，當眼睛看不到，其他感官就打開了。」帶領五感體驗的PATH身心靈專業老師告訴我們。

感受自己的身體需求，動手採摘藥草。

體驗營的團員們，根據前一天課程帶來的感受，動手採摘藥草。

藥草溫床 安撫身心

隔天一早的行程，是利用炭火蒸氣釋放療效的「野外藥草熱床」芳療。我們在山林裡採集藥草，鋪好竹床，再將自己搗的藥草，放在床下的盆中點燃，然後仰躺床上，在綠意中聞著飄揚的藥草香，高聳的葉脈輪廓清晰，五色鳥的鳴聲大得驚人，身體感覺被大地呵護，逐漸平靜，浸潤在植物芬芳與靜謐的氛圍中，安心又安全。

一近黃昏，廚房柴火紅通通地燒著大鍋爐，炊煙裊裊升起，部落大廚媽媽巧手變化出飄香的美味料理，以野菜搭配獨門配料與小米、豬肉等蒸製的阿粨（abay）鹹香軟糯，餵飽每一個飢腸轆轆的肚腹。

三天兩夜的體驗營結束後，不少人感覺自己煥然一新，不僅心靈得到療癒，也重啟了與自然的關係，而這段回歸自然的旅程，正是達魯瑪克吸引人一再前往的魔力。

藥草床鋪設完成後，在床下點燃炭火薰香，團員們可在床上靜坐，調整呼吸。

射箭是體驗營中反應熱烈的課程之一。

豐收慶典 鞦韆盪愛

除了山林療體驗營，對達魯瑪克而言，最重要的事是七月的小米收穫祭，及象徵戀愛季節開始的盪鞦韆活動，這個延續三百年的部落傳統，每年都吸引不少中外遊客前來共襄盛舉。

在祭典前，部落青年團與女青年團，會在前輩的協助下搭起鞦韆架、編好鞦韆籐，並由當年度部落裡跑得最快的年輕男子紮緊鞦韆架的支點。祭典當天上午，族人迎接部落領袖後，佩戴臀鈴繞行部落一圈，並用檳榔與小米祈福，收穫祭便正式開始。參與祭典的未婚女孩們，會依傳統穿著母親手縫的華麗族服，輪流登上鞦韆擺盪，年輕男子也趁此機會找尋心儀對象，親自接下鞦韆，成為全場最吸睛的高潮。

經過大廚媽媽巧手料理的部落美味，取材都來自當地。

食物香氣隨著炊煙飄散，大廚媽媽的背影讓人安心。

魯凱族部落「達魯瑪克」

中央山脈以東唯一的魯凱族部落「達魯瑪克」（Taromak），在魯凱族語中是「勇士居住之地」。部落族人非常團結，對魯凱族的千年歷史傳承極具使命感，在政府部門介入前，就自動自發規劃如何重生沒落的部落文化，無論織布、刺繡、編籃與木雕等，皆細緻地延續傳統樣貌與精神，目前已擁有全台唯一部落綠能公民電廠，及以傳承部落文化為主的實驗小學。國際人類學家珍古德與Discovery頻道團隊，也都曾造訪這座保留魯凱族文化的傳統部落。

課程中有自己動手製作餐具的教學環節。

竹製的碗筷，環保又天然。

達魯瑪克這樣去

1.自行開車：

在省道台9線（台東市中興路六段）約383.8公里處，轉進新園橋旁的東園一街，直行即可到達。

2.搭乘公車：

搭火車到台東站後，轉乘鼎東客運海線8113號公車，於東興新村站下車，再沿東興路直走約500公尺即可抵達。

（繪圖／陳家榆）

達魯瑪克部落探索

地址：台東縣卑南鄉東興村東園一街120號

電話：（089）381368、0989-879854

PATH身解構・心還原生態體驗（山林療）

電話：0955-220-356

在小米收穫祭中登上鞦韆擺盪的年輕女孩，事前會親手編製祭典用的花環。

在小米收穫祭中登上鞦韆擺盪的年輕女孩，事前會親手編製祭典用的花環。

在小米收穫祭中登上鞦韆擺盪的年輕女孩，事前會親手編製祭典用的花環。

在專業老師的帶領下，蒙住雙眼，打開感官，重新和大自然對話。

住宿推薦:

小綠島民宿

地址：台東縣卑南鄉東興村東園一街54-7號

電話：0928-824-488

花媽故鄉民宿

地址：台東縣卑南鄉東興村東園三街26號

電話：0976-795-741

巴民哲民宿

地址：台東縣卑南鄉東興村東園二街13鄰148號

電話：0937-497-494

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(中時電子報)