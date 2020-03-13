以《玩命關頭》系列和《限制級戰警》等電影創造令人難忘的銀幕形象之後，馮迪索這次詮釋「勇士漫畫系列」的「血衛」一角，勢必再創另一經典人物。「血衛」不只是對付壞人的英雄，也和一般人一樣，擁有難以忘懷的愛情；記憶遭受有心人士操控的他，為了揪出殺妻兇手，必須展現強大意志力，才能找回失去的記憶。

在作戰任務中遇害的精英士兵雷葛瑞森（馮迪索 飾），被RST集團改造成超級士兵「血衛」後復活，他的血管裡有一支奈米科技大軍，讓他擁有受傷後即刻復原的超能力，也是該集團有史以來創造過最強的戰士。但身體升級後，雷葛瑞森的心志和記憶卻被RST集團操控，當他想起過去的人生時，無法確定什麼是真、什麼是假，開始決心重拾自己的掌控權。

血液中擁有奈米科技大軍後，馮迪索每次受傷都會自行恢復，不怕敵人攻擊。（圖／双喜電影提供）

對於「血衛」這位英雄，馮迪索形容：「這角色吸引我的是，他和我們一樣有著難以忘懷的愛情，而且這個角色令人唏噓之處，在於這分愛情的記憶，如何被人操弄控制。」他認為，一個強大的角色能夠展現脆弱的一面，更貼近人性。

《血衛》不畏近期新冠肺炎的影響，在台灣搶先全球上映，馮迪索接受台灣連線訪問時，自爆接演這部片完全是為了兒子，「他大約八歲的時候，看到《血衛》這角色就和我說：『這根本就是你啊！』我覺得他這麼會講話，以後試鏡都要帶他去。」對於片中不時有失憶的狀況，馮迪索笑說：「年紀大了，有時候也會發生這樣的狀況，像我陪兒子唱〈哈庫那馬他他〉（《獅子王》插曲）時，有時還會忘記怎麼發音，或唱錯被他糾正。」馮迪索少見的鐵漢柔情，將在《血衛》中表露無遺。

《血衛》上映日期：3月12日

《血衛》電影海報（圖／双喜電影提供）

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(中時電子報)