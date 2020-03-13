堪稱電影發行史上最惡名昭彰的《刺激1995》，片名靈感來自經典騙術電影《刺激》，雖然故事完全不同，該片發行商仍想藉此表達劇情與之一樣曲折難測。冠上年分，則是為表達這是新發行的作品，但該片一九九四年已在美國上映。

如果發行商按照英文片名《The Shawshank Redemption》，直譯為《蕭申克的救贖》，說不定賣座更差。因為主角之一的摩根費里曼，曾將票房不振的原因，歸咎在片名不知所云。當年《刺激1995》入圍七項奧斯卡全數槓龜，但根據二○一五年英國YouGov公司的調查，該片在所有年齡層的影迷心中都名列前茅，說明它虜獲了不同世代的觀眾。

提姆羅賓斯藉著獄中的人脈和友誼的扶持，找出了逃獄的方法。（圖／華納兄弟提供）

一個涉嫌殺妻的男子，其獄中生活為何能引起大家的共鳴？

首先，人性天生愛看哀兵故事，觀眾想看主角安迪（提姆羅賓斯 飾）如何在不被看好的情況下突破困境。換個更宏觀的角度，在此生活的人必須服從體制，他們所處的監獄，就像是學校、職場的縮影。

你我都像安迪一樣「自命不凡」，都覺得「我們不該在這裡」，從那一刻開始，觀眾便對角色產生了強烈的投射，《刺激1995》像是觀眾對自己的期許、自我實現的冒險。

大導演史蒂芬史匹柏形容，這是一部「口香糖電影」，黏上鞋子就再也甩不開。它通俗，但富有韌性，喚起人類天性對自由的嚮往。

《刺激1995》上映日期：3月13日

《刺激1995》電影海報（圖／華納兄弟提供）

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(中時電子報)