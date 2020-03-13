小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（13日）新聞重點。

【1】跟進美降息 楊金龍鬆口考慮

新冠肺炎疫情擴大，全球吹起降息風，台灣是否面臨利率迫降？中央銀行總裁楊金龍昨天赴立院備詢時表示，台股不是央行利率調整的考量因素，主要還是考量金融穩定，但會將美國的「預防性降息」納入考慮，此番談話暗示台灣跟進降息機率大幅增加。

【2】不以旅遊史界定 自主管理應升級！

儘管新冠肺炎疫情在大陸減緩，但歐美各國目前卻成為新一波的重災區，防疫專家蘇益仁擔憂全球將步入第三波傳播期，呼籲指揮中心發布為期一個月的集會活動禁令，前疾管署長張峰義則認為，不能再讓從疫區返國的旅客到處趴趴走，自主健康管理的措施必須進一步提升。

【3】美片面實施旅行禁令 歐盟反彈

美國為遏止新冠肺炎疫情，宣布從13日午夜起30天內禁止歐洲申根區26國旅客入境美國，但英國不在此限。美方的這項措施引發歐盟不滿。路透引述一名匿名歐洲外交官的話說，川普事前並沒有與歐洲國家協調溝通。歐洲理事會主席米歇爾說，歐盟將評估這道禁令的影響，「擾亂經濟的舉措必須避免」。

【4】NBA大恐慌 無限期停賽

猶他爵士隊當家中鋒戈貝爾昨與奧克拉荷馬雷霆之戰開打前確診感染新冠肺炎病毒，為NBA第一人，NBA聯盟立即宣布無限期停賽，直到所有球員檢驗沒有確診為止。專家評估NBA有可能因為這次疫情損失超過10億美元。

【5】罷韓扯利益回避！昔護李進勇 今批陳雄文 綠兩套標準

高雄市長韓國瑜罷免案領銜人陳冠榮等人檢舉高雄市副市長陳雄文兼任高雄市選委會主委，有利益回避問題，要求陳雄文請辭主委，綠委昨於立院內政委員會紛紛附和。藍委陳玉珍昨表示，若依相同邏輯，李進勇也不應任中選會主委。此事足證民進黨是兩套標準。

(中時電子報)