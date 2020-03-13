有「戰狼發言人」之稱的陸外交部發言人趙立堅在推特上指控，可能是美軍把病毒帶入了武漢，並要求美國政府做出解釋、並透明及公開數據。

趙立堅在推特上表示：「美國疾病控制與預防中心(CDC)主任羅伯特·雷德菲爾德(Robert Redfield)週三在眾議院監督委員會承認，一些似乎死於流感的美國人在死後的診斷中被檢測出新型冠狀病毒呈陽性。美國疾控中心主任被抓了個現行。零號病人是什麼時候在美國出現的？有多少人被感染？醫院的名字是什麼？可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！」

美國國安顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）11日才剛在公開場合上指出新冠病毒出於大陸，且陸隱瞞疫情兩個月才導致全球疫情現今如此嚴重，在此消息出不久後，趙立堅就反咬「可能是美軍把病毒帶入武漢」，不過他並未在推文中進一步提出證據說明。

(中時電子報)