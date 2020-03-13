爵士中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)道歉了，他確診新冠肺炎之後，13日首度在IG公開致歉，承認自己不夠謹慎。「首先，我公開向所有可能被我感染的人道歉，我那時不知道自己染病，這是我很不小心，我沒有藉口。」

「我要感謝過去24小時來不斷關心我的人，我正感到無比恐懼、焦慮、以及羞愧。希望大家以我為前車之鑑，我會盡力把第一手抗疫經驗和對病毒的認知傳授給其他人。感謝大家對我的支持，請大家保持健康。」

美媒ESPN報導，「不夠謹慎」或許不足以形容戈貝爾，他顯然也沒有任何「防疫知識」。除了在記者會故意亂摸麥克風，戈貝爾被拍到賽後把袖套脫下來隨手扔給觀眾，然後在休息室裡觸碰隊友的私人物品。隊友米契爾(Donovan Mitchell)後來也確診新冠肺炎。

網友在他IG回應：「你自己很強壯，但你有沒有想過其他體弱的人會被你感染？」「你這個沒責任感的白癡。你該感到羞恥。」此外也有人祝他早日康復，畢竟病毒不長眼，聯盟第一個染病的也可能是任何人。

(中時電子報)