在 Instagram 查看這則貼文

I want to thank everyone for the outpouring of concern and support over the last 24 hours. I have gone through so many emotions since learning of my diagnosis…mostly fear, anxiety, and embarrassment. The first and most important thing is I would like to publicly apologize to the people that I may have endangered. At the time, I had no idea I was even infected. I was careless and make no excuse. I hope my story serves as a warning and causes everyone to take this seriously. I will do whatever I can to support using my experience as way to educate others and prevent the spread of this virus . I am under great care and will fully recover. Thank you again for all your support. I encourage everyone to take all of the steps to stay safe and healthy. Love.

Rudy Gobert（@rudygobert27）分享的貼文 於 張貼

爵士中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)道歉了，他確診新冠肺炎之後，13日首度在IG公開致歉，承認自己不夠謹慎。「首先，我公開向所有可能被我感染的人道歉，我那時不知道自己染病，這是我很不小心，我沒有藉口。」

「我要感謝過去24小時來不斷關心我的人，我正感到無比恐懼、焦慮、以及羞愧。希望大家以我為前車之鑑，我會盡力把第一手抗疫經驗和對病毒的認知傳授給其他人。感謝大家對我的支持，請大家保持健康。」

美媒ESPN報導，「不夠謹慎」或許不足以形容戈貝爾，他顯然也沒有任何「防疫知識」。除了在記者會故意亂摸麥克風，戈貝爾被拍到賽後把袖套脫下來隨手扔給觀眾，然後在休息室裡觸碰隊友的私人物品。隊友米契爾(Donovan Mitchell)後來也確診新冠肺炎。

網友在他IG回應：「你自己很強壯，但你有沒有想過其他體弱的人會被你感染？」「你這個沒責任感的白癡。你該感到羞恥。」此外也有人祝他早日康復，畢竟病毒不長眼，聯盟第一個染病的也可能是任何人。

過去6戰跟戈貝爾接觸 伊巴卡最久
戈貝爾染病 爵士過去兩周6戰對手皮皮挫
NBA拚4月復工 可能直接打季後賽

(中時電子報)

#戈貝爾 #道歉 #爵士 #米契爾 #NBA #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #全球 #美國