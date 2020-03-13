位在台北信義區國貿大樓34樓的世貿聯誼社中餐廳，過去始終被視為台北最高檔美食與商務飲宴首選，如今面對新冠肺炎疫情衝擊，傳出要歇業2個月休養生息。（圖／世貿聯誼社）

新冠肺炎疫情持續擴散升溫，重擊觀光餐飲業，提供高檔菜式與精緻包廂服務的商務酬酢型高端餐廳更成為「重災區」，由於預估疫情短時間內「沒完沒了」，位在台北世貿中心國際大樓34樓的「世貿聯誼社」中餐廳決定4、5月休館暫時停止營業兩個月，員工並接獲公司「除非必要毋須出勤」的通知，消息傳出後，讓同業感到震驚。

以高檔餐飲與頂級服務著稱的世貿聯誼社是餐飲業界的「超級績優生」，自開業以來，「包廂很少不滿過」、「生意也從來沒有不好過」，如今董事會決定歇業2個月，除凸顯新冠肺炎疫情對觀光餐飲業衝擊嚴重，不少飯店與餐飲業者更憂心指出，面對新冠肺炎強襲，連 背景實力雄厚的世貿聯誼社「都扛不住了」，一般餐廳怎麼辦？

世貿聯誼社總經理張所鵬證實，受到新冠肺炎疫情影響，世貿聯誼社中餐廳的生意自2月下半開始急轉直下，公司認為營運短期不會樂觀，決定暫時休館2個月「休養生息」。不過，張所鵬表示，位在國貿大樓1樓的咖啡館仍將繼續營業。

張所鵬表示，世貿聯誼社中餐暫停營業2個月期間，相關人事一切會依勞基法規定辦理。張所鵬並未正面回覆5月後中餐廳是否復業，僅表示公司對未來有更長遠規畫。

成立於1990年的世貿聯誼社營業至今年滿30周年，過去一直是全台最高檔的餐飲會所。其股權與國貿大樓一樣，由元大集團持有7成、外貿協會持有3成，而世貿聯誼社則由元大集團主導經營。

為迎合市場改變，世貿聯誼社2019年作了2項重大改變，其一是因應少子化與婚宴市場供需失衡，世貿聯誼社在去年初宣布退出婚宴市場，將33樓宴會廳改為商辦，另一則是取消會員制，全面向大眾市場開放。

2019年台北商辦市場缺貨，租金行情一路走高，世貿聯誼社決定退出婚宴市場將33樓改為商辦樓層收租，不僅收入優於過去餐飲宴會收入，更躲過了此次碰到新冠肺炎疫情損失。不過，面對此次新冠疫情強襲，因企業全面減少商務酬酢，入境台灣的觀光市場嚴重雪崩，世貿聯誼社仍不得不作出暫時休館決定。

(工商 )