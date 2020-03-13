新冠肺炎疫情持續延燒，引發全球股災！美股12日開盤前，美指期再度擴大跌勢，創下本周第3次觸發熔斷機制的紀錄。而台灣今開盤前也嚴陣以待，財政部長蘇建榮將於今（13）日上午8點15分將召開記者會親上火線穩住局勢，屆時，國安基金是否會進場護盤，引發外界關注。

(中時電子報)