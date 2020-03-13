《證交所》中信投信「恒生中國高股息率指數」ETF標的指數獲資格認可 08:022020/03/13 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所ETF標的指數資格認可會議，審議通過中國信託投信申請「恒生中國高股息率指數」資格認可。 證交所表示，根據送件資料顯示，「恒生中國高股息率指數(Hang Seng China High Dividend Yield Index)」由恒生指數有限公司所編製，指數採淨股息率加權計算，所有公司掛牌地點為香港交易所，旨在反映香港上市非賭場及博彩或煙草行業之高股息率中國企業之整體表現，中國企業係於香港上市且50％以上的銷售收入（或資產利潤）來自中國，目前成分股計有50檔。 (時報資訊) #指數 #中國 #高股息率 #認可 #恒生 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家傳真－預知大宗商品表現，需關注中國2020年經濟增長前景 04:102020/03/09 產業特刊 病毒肆虐 美股最長牛市恐終結 04:102020/03/09 全球財經 群益投信：醫療生技趨勢長多 04:102020/03/09 產業特刊 疫情衝擊 奪牌數可能大洗牌 04:102020/03/09 生活新聞 恆生指數低開1,012點 創逾半年新低 10:212020/03/09 財經 《盤中解析》掉入黑油坑，回防萬一關 11:592020/03/09 財經 《盤後解析》全球股市綠油油，台股重挫344點 14:492020/03/09 財經 香港恒生指數大跌3.6％ 創2017年4月以來新低 17:222020/03/12 財經 恒生中國高股息率ETF標的指數 認可過關 18:202020/03/12 財經 恒生中國高股息率指數 審議過關 04:102020/03/13 證券．權證 財經熱門新聞 台股暴跌後…散戶注意！下周這天緊盯2件大事 - 財經 1分鐘讀財經》全球股災 專家揭台股4大落底訊號 - 財經 油價暴跌至30美元 手上有這檔該怎麼辦？ - 財經 《台北股市》疫情黑天鵝挫台股，金管會啟動自救措施 - 財經 - 時報資訊 憂鬱星期四！ 全球股市摔入熊市 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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