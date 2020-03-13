新冠肺炎疫情衝擊全球股市，台股近日連日震盪，12日重挫471.43點、跌幅達4.33％。金管會強調，台股具高殖利率優勢、且上市櫃公司營收仍有亮點產業，將鼓勵上市櫃公司參與業績發表會、法人說明會及實施庫藏股，並鼓勵投資人以定期定額方式長線布局。

面對台股恐慌性下殺，金管會多有數套救市措施分階段施行，此次為第一階段的「自救」措施，除了信心喊話基本面無虞外，也鼓勵上市櫃公司說明營運概況、實施庫藏股。上一次施行為2018年10月，當時為中美貿易戰爆發，美股重挫使台股跌破萬點關卡。

證期局副局長蔡麗玲表示，台股12日重挫係因世界衛生組織（WHO）宣布新冠肺炎為全球大流行疫病，國際主要股市均下跌，台股亦受明顯影響。但單日成交量達2700億元，較2月平均約1460億元明顯放大，顯示眾多投資人逢低承接，對市場仍具信心。

據金管會統計，台股加權指數截至11日下跌9.2％，相較香港10.49％、美國12.34％、韓國13.17％、新加坡13.62％、日股17.93％仍相對抗跌。成交量方面，集中市場年增47.38％，日本年增10.87％、香港年增12.97％、韓國增加30.71％、新加坡年增40.03％。

蔡麗玲指出，各國股市短期雖遭逢新冠肺炎疫情衝擊，但長期仍將回歸基本面。台灣上市櫃公司配息意願高，使台股殖利率在全球名列前段班，截至2月底本益比約18.46倍，現金殖利率達3.9％（加計股票股利為4.06％），在各國啟動降息後，將吸引更多國際投資人關注。

金管會表示，今年截至11日，上市公司辦理法說會計119家、170場次，上櫃公司辦理法說會計30家、40場次。證交所將自4月起舉辦9場次主題式業績發表會，櫃買中心亦將舉辦6場次主題式業績發表會，並依疫情狀況規畫以視訊方式辦理。

金管會呼籲投資人進行買賣決策前多參考公司基本面資訊，關注景氣走勢及個別公司財務、業務狀況。同時，亦鼓勵上市櫃公司實施庫藏股，截至10日執行中的庫藏股計22件，預計最大可買回金額共計35.7億元。

金管會強調，台股基本面及總體經濟尚稱穩健，將鼓勵投資人以定期定額方式購買台股基金、ETF或基本面穩健的股票，透過中長期投資布局來降低投資風險。同時，將持續關注疫情對總體經濟影響及台股表現，若發生非理性下跌情事，將在必要時將採取相關穩定措施。

(時報資訊)