小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（13日）財經重點。

【1】專家：4大落底訊號 報你知

投顧專家洩秘笈，提出四大落底訊號！新冠病毒全球大流行，台股農曆年來跌跌不休，期間累計跌點逼近1,700點，法人強調，當台股經歷恐慌性大跌後，一旦出現大盤成交量縮、融資餘額減肥、利空不跌、零星指標股逆勢翻紅等四大訊號，則台股底部確立，宜保握進場時機。

【2】散戶逃殺 融資餘額日降73億

新冠肺炎疫情在全球擴散，美國總統川普禁止歐洲旅客訪美、名人與球星接連染疫，引發市場更恐慌，外資再砍台股368億元，終場加權指數大跌4.33％、收10,422點，爆出波段僅次於開紅盤日的2,711億元罕見大量。其中，融資餘額單日大降73.25億元，創下2018年10月11以來最大減幅，融資維持率下滑至141％，融資追繳令上膛即將萬箭齊發。

【3】全球股災 25檔庫藏股嚴陣以待

國際股災來襲，全球疫情擴散及美股重挫效應，衝擊包括台股在內的亞股全面大跌，晟銘電（3013）、柏承（6141）12日宣布實施庫藏股護盤，今日起各將買回3,500張、2,000張，總計上市櫃公司共有25家正執行庫藏股政策；法人指出，隨行情持續探底及3月底年報公布在即，庫藏股列車可望再升溫。

【4】憂鬱星期四！ 全球股市摔入熊市

美國新冠肺炎疫情快速升溫，美國總統川普下令禁止由歐洲入境30天，再度引爆全球市場恐慌情緒，加上歐洲央行（ECB）意外未宣布降息，增添全球經濟急凍陷入衰退的可能性，全球股市周四殺聲震天全面倒地，歐股一度暴跌逾10％，美股開盤崩挫破7％，再次啟動熔斷機制，而亞股則延續前一日的恐慌，日股、台股跌逾4％，全球主要股市全數摔入熊市。

【5】川普禁歐令 嚇趴油市

為防範新冠肺炎疫情擴大，美國總統川普11日無預警宣布自13日起針對歐洲（英國與愛爾蘭除外）全面實施為期30日的旅遊禁令，歐洲旅客在這段時間不得入境美國。分析師警告，此禁令不僅重創美國航空業，更將拖累原油需求。

(中時電子報)