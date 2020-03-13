疫情衝擊 加州迪士尼與環球影城關閉至月底 08:102020/03/13 中時電子報 馮英志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 迪士尼公司12日公布，自14日起將關閉位於南加州的迪士尼樂園和加州冒險樂園，直至3月底止。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透社報導，迪士尼公司12日公布，自14日起將關閉位於南加州的迪士尼樂園（Disneyland）和加州冒險樂園（California Adventure），直至3月底止；好萊塢環球影城也於同日宣布關閉兩周。 迪士尼在聲明中指出，兩座遊樂園所在的安那翰（Anaheim），並未出現確診病例。 (中時電子報) #關閉 #加州 #迪士尼 #底止 #惡化 也許您會感興趣 推薦閱讀 社論／當川普口氣愈來愈像武漢官員 04:102020/03/09 時論廣場 上海迪士尼 部分服務9日恢復營運 11:582020/03/09 兩岸 上海迪士尼小鎮重開 遊客全程戴口罩 12:382020/03/11 兩岸 武漢肺炎疫情延燒 東京迪士尼延長閉園到4月上旬 15:232020/03/11 國際 高一兒心臟惡化今轉北榮 雲林父懇求禮讓救護車 23:042020/03/11 社會 工商社論》產油國減產之爭 不敵疫情惡化的衝擊 04:102020/03/12 財經要聞 疫情嚴峻 義下令全國商店一律關閉 20:302020/03/12 財經 影帝也中鏢 好萊塢今年蒙塵 23:432020/03/12 財經 疫情失控 義下令全國關店 04:092020/03/13 全球財經 影帝也中鏢 好萊塢今年蒙塵 04:092020/03/13 全球財經 國際熱門新聞 真假？陸外交部發言人驚爆：美軍可能帶病毒進武漢 - 國際 有影》川普、彭斯恐染新冠肺炎？ 白宮回應令人驚 - 國際 一天墜10趴 道瓊收跌2352點 32年來最慘股災 - 國際 法國總統宣布 疫情才剛開始 全國學校無限期停課 - 國際 全球疫情本可減緩！美國安顧問狠批陸隱瞞2個月 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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