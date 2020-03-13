據路透社報導，迪士尼公司12日公布，自14日起將關閉位於南加州的迪士尼樂園（Disneyland）和加州冒險樂園（California Adventure），直至3月底止；好萊塢環球影城也於同日宣布關閉兩周。

迪士尼在聲明中指出，兩座遊樂園所在的安那翰（Anaheim），並未出現確診病例。

(中時電子報)