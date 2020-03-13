安泰銀（2849）宣布擬延攬前全球人壽董事長劉先覺接任總經理，由於劉先覺過去無銀行資歷，引發外界譁然。金管會表示，銀行總經理須經審查合格才能上任，按相關規定可用其他經歷證明經營能力，若有必要時將請當事人進行面試。

安泰銀11日晚間發布重訊公告，表示原任總經理俞宇琦因個人生涯規畫，將於16日請辭職務，董事會通過延攬劉先覺接任。不過，劉先覺過去在壽險業經歷雖豐富，但從未擔任金控或銀行資歷，獨董張偉婷對此表達保留意見。

銀行局副局長莊琇媛表示，據銀行局了解，安泰銀是11日下午1點半召開董事會，會議持續進行至傍晚6點多，晚間7點半發布重訊。按規定，銀行總經理須經審查合格才能上任，金管會事前對此並不知情，目前也尚未收到人事案。

根據銀行負責人資格條件規定，銀行總經理須具備資格可適用3款，前2款要求須具銀行工作經歷至少5～9年，且曾擔任銀行副總或總行經理3年以上。或者，需有其他經歷足資證明具備主管領導能力、銀行專業知識或經營銀行能力，可健全有效經營銀行業務。

由於劉先覺過去並無金控或銀行經歷，莊琇媛表示，若不符合前2款規定，審核時會適用第3款，過去實務亦有適用第3款案例。在接獲人事案後，將視資歷及資格條件，綜合考量個人經歷後依據個案進行審核。

不過，莊琇媛表示，近5年適用第3款案例者其實都有銀行經驗，只是未符合第1、2款規定，並未核准過非銀行背景者擔任總經理。市場對此預期，劉先覺人事案要通過銀行局審核將不會太容易。

(時報資訊)