橘子(6180)2019年合併營收為96.8億元，年減32％，主要手遊《天堂M》2018年高基期影響，營業毛利為40.9億元，因高毛利產品組合比重提升，營業毛利率42％，年增8個百分點，營業利益為12.6億元，歸屬母公司業主稅後淨利為8.9億元，年減5成，每股盈餘5.10元。

遊戲橘子集團2019年遊戲事業群穩健營運，由《天堂M》、《新楓之谷》與《天堂Remastered》領軍，加上新作《魔力寶貝M》於台港澳獲迴響，挹注營收動能。2020年預計有3～5款新作上市，包括經典IP大作《龍之谷：新世界》以及數款面向輕度玩家的休閒遊戲，期待透過引進多樣化產品的經營策略，逐步擴大遊戲會員基礎，也將深化與beanfun!的合作內容，針對不同玩家提供獨家遊戲體驗。

樂點在2019年推出多項新功能，beanfun!儲點交易金額成長2.5倍、「揪票通」O2O票券應用及「IIO虛擬道具交易所」則完成第一階段上線。2020年將優化各服務內容，如「IIO虛擬道具交易所」的道具交易、帳號交易與交易商城在今年會陸續到位、加強推廣點數與揪票通在更多場域的應用，朝泛娛樂創新交易服務平台邁進。

橘子支付2019年鎖定高消費頻次通路合作，打進台北伊通街、四平陽光等商圈，新增多家大型連鎖通路如頂好超市、嘟嘟房停車、大都會衛星車隊等近2萬個據點；2020年以穩定擴大用戶生活圈的應用場景為目標。

娛樂社交電商有閑於2019年年初正式營運，已有霹靂布袋戲、角川、東立、野獸國等ACG業者進駐；2020年將全力經營ACG領域，推廣「拼團」購物、「拼券」模式等社群模式與服務，亦與知名IP及ACG相關業者合作，持續擴增品牌合作商家。換物平台Swapub藉由舉行各種活動，深度分析各國用戶交易行為進而調整前後台系統，有效推升全球會員數達280萬、上傳物件達950萬。

果核數位2019年搶進醫療及國防領域，全年營收穩健成長、雲端資安服務成長四倍；海外除成立新加坡子公司HyperG，也與以色列資安公司Reblaze合作提供真偽機器人流量辨識。2020年目標是轉型成為IaaS與SaaS雲端資安服務中心，打造新型智能資安產品，並耕耘新加坡、越南、馬來西亞與菲律賓等東南亞市場。

蟻力以客戶服務及口碑行銷為主要業務，服務客戶遍及台灣、大陸、日本、韓國及美國。去年起在beanfun!推展B2B2C的會員管理功能，藉以蒐集商家及消費者需求；今年蟻力將持續擴增系統功能，並更名此顧客管理系統為「認同卡」，期能協助商家使用模組化工具，打造專屬的顧客忠誠度計劃。也將開發智能客服系統，以及挖掘社群口碑數據、發展差異化行銷。

(時報資訊)