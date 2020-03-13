合世(1781)、精材(3374)自109年3月13日起預收款券，並每20分鐘撮合一次。

合世生醫科技公司股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自109年3月13日起10個營業日(109年3月13日至109年3月26日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

精材科技公司股票最近30個營業日內曾發布處置，又因最近10個營業日內有6個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自109年3月13日起10個營業日(109年3月13日至109年3月26日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

(時報資訊)