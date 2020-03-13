新冠肺炎疫情蔓延至歐洲，義大利至今確診人數已破萬，同為南歐的西班牙近日也受到影響疫情逐漸升溫，至今也有2700多起確診。至於西班牙的疫情為何失控，有網友貼出一張當地政府的公告，大家看了瞬間明白，原來除了有義大利這個「好隊友」，政府也展開「神助攻」。

一名網友在「PTT」發文，好奇與大家討論為何西班牙疫情也開始大爆炸？隨後貼上一張政府公告，上面寫道：「受到新型冠狀病毒影響，如您出發地為風險地區，自抵達西班牙之日起，請您遵從以下建議。」

「如身體健康狀況良好，請繼續正常生活(家庭、工作和學習生活)、在離開中國後的14天裡自我監控建康狀況、期間如出現急性呼吸感染狀況，如發燒、咳嗽或感覺缺氧，您應留在住所或住所內，並且撥打電話112，報告您的旅遊史和相應症狀。」

看完這份公告，原PO完全明白為何西班牙確診人數直線飆升，他說：「我覺得西班牙爆得那麼快，除了因為有好隊友義大利，政府功不可沒阿！西班牙政府教大家，如果你從疫區回來，請繼續跟同事朋友家人正常互動。」

貼文曝光，網友紛紛留言：「我3個西班牙同事(總共四個)，還是都覺得流感而已xD」、「看起來沒強制性阿，反正身體好就自然生活」、「歐美應該會很慘，新聞沒幾個在戴口罩的」、「聽說西班牙只是不驗，根本就很嚴重了」。

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(中時電子報)