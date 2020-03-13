美國總統川普宣布對歐洲（除英國以外）全面實施旅行禁令，以遏阻新冠狀病毒疫情持續擴大，加劇投資人對疫情發展與經濟影響的恐慌情緒，周四美股再遭血洗，道瓊指數暴跌2,352.6點，跌幅將近10%。

受此打擊，周五日本與南韓股市開低後一路暴跌，目前日經225指數重挫逾1300點，跌幅7.06%，東證一部指數重挫5.80%，南韓股市重挫8%，自2011年首度跌破1700點。

(時報資訊)