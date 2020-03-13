《國際金融》美股再遭血洗，日韓股市雪崩式重挫 08:352020/03/13 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普宣布對歐洲（除英國以外）全面實施旅行禁令，以遏阻新冠狀病毒疫情持續擴大，加劇投資人對疫情發展與經濟影響的恐慌情緒，周四美股再遭血洗，道瓊指數暴跌2,352.6點，跌幅將近10%。 受此打擊，周五日本與南韓股市開低後一路暴跌，目前日經225指數重挫逾1300點，跌幅7.06%，東證一部指數重挫5.80%，南韓股市重挫8%，自2011年首度跌破1700點。 (時報資訊) #美股 #重挫 #南韓 #日本 #股市 #指數 #血洗 也許您會感興趣 推薦閱讀 群益投信：醫療生技趨勢長多 04:102020/03/09 產業特刊 恐慌升級 VIX、原油反ETF飆漲 04:102020/03/10 產業特刊 國外指數期貨贏家專欄－恐慌氣氛濃 三大美股期指摔 04:102020/03/10 證券．權證 美股重挫道指創史上最高跌點 A股低估值跟跌估有限 09:132020/03/10 財經 油價狂瀉疫情延燒 日股重挫3％ 09:322020/03/10 國際 1桶油跌至30美元 礦泉水都比它貴 09:342020/03/10 財經 美股距「熊市」僅一步之遙 04:102020/03/11 證券．權證 《美股掃瞄》看好全球接力救市，美股大漲近5％ 08:362020/03/11 財經 《美股掃瞄》美股消息面：WHO宣告新冠肺炎進入「全球大流行」 09:432020/03/12 財經 《港股》恆指慘跌922.54點，創近3年新低 16:482020/03/12 財經 財經熱門新聞 元大投信爭取元大S＆P原油正2 淨值低於2元不下市 - 財經 - 工商 又有壞消息！美期指又崩逾600點…慘劇還沒完？ - 財經 台股暴跌後…散戶注意！下周這天緊盯2件大事 - 財經 世界醞釀巨變！老謝：歐盟恐解體、產油國面臨災難 - 財經 國家隊出手？台股尾盤急拉 收跌293點 萬點失而復得 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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