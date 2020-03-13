美股墜入熊市，周四又暴跌逾2千點，創下32年來最慘表現，其實盤中紐約Fed出手撒錢救市，短短15分鐘應聲暴彈千點，跌勢有機會稍止穩，但因新冠肺炎疫情持續延燒，華爾街仍看空後市，空頭趁機再度反撲，最終無力回天。

美國總統川普為防止疫情惡化，宣布歐洲赴美旅遊禁令為期30天後，也未提出更大規模的刺激政策，華爾街失望賣壓湧現，早盤一度觸發熔斷，暫停交易。

隨著歐洲股市崩跌逾10%，美股一路狂瀉，即使盤中紐約Fed撒錢救市反彈千點，也是曇花一現，尾盤引爆多殺多賣壓，道瓊指數終場暴跌2352.6點，(或9.99%)，收在21200.62點，為1987年崩盤以來最慘烈的一日。

標準普爾500指數大跌260.74點(或9.51%)，收在2480.64點；那斯達克綜合指數重挫750.25點(或9.43%)，收在7201.8點。

半導體類股更是重災區，個股幾乎重挫10%起跳，超微(AMD)狂瀉14.64%；英特爾暴跌11.85%；美光狂殺11.23%；輝達(Nvidia)挫跌12.24%；高通大跌 10.18%，台積電ADR慘崩6.80%。

疫情消息方面，美國確診病患超過1400人，目前已39人死亡。但更令人驚嚇的是，疫情恐已燒向白宮，巴西總統發言人Fabio Wajngarten12日確診新冠肺炎，巴西總統Jair Bolsonaro正在檢測中，但他上周六才和川普共進晚餐。對此，川普證實曾與Fabio共同用餐，並表示不必擔心此事。

(中時電子報)