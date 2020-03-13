川普： 東奧延期會較好 川安緊急熱線討論疫情 08:452020/03/13 中時電子報 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普12日在白宮表示，東京奧運會延期會比較好。(美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本首相安倍晉三13日上午9時左右（台北時間8時）起在首相官邸與美國總統川普通電話，針對防止新冠肺炎疫情擴大，今後的對應等交換意見。川普12日首度公開表示，東奧延期比較好。 美國總統川普12日在白宮被媒體提問到有關今年夏季的東京奧運會之事表示，「無法想像無觀眾等的比賽，說不定延期1年會比較好。雖然建了很棒的設施，很遺憾！」 針對是否會把東奧最好延期的想法轉達給日本首相安倍晉三之提問，川普表示，「我不會這樣做。他們會自己判斷吧。但是比起無觀眾比賽還不如延期比較好。」 (中時電子報) #川普 #延期 #東奧 #美日領袖 #安倍晉三電話 也許您會感興趣 推薦閱讀 東奧延期之說惹怒森喜朗 堅稱東奧如期舉辦 21:582020/03/11 國際 川普連任路 疫外殺出強敵 04:102020/03/13 國際大事 有影》川普、彭斯恐染新冠肺炎？ 白宮回應令人驚 06:052020/03/13 國際 國際熱門新聞 真假？陸外交部發言人驚爆：美軍可能帶病毒進武漢 - 國際 有影》川普、彭斯恐染新冠肺炎？ 白宮回應令人驚 - 國際 一天墜10趴 道瓊收跌2352點 32年來最慘股災 - 國際 法國總統宣布 疫情才剛開始 全國學校無限期停課 - 國際 全球疫情本可減緩！美國安顧問狠批陸隱瞞2個月 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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