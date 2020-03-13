日本首相安倍晉三13日上午9時左右（台北時間8時）起在首相官邸與美國總統川普通電話，針對防止新冠肺炎疫情擴大，今後的對應等交換意見。川普12日首度公開表示，東奧延期比較好。

美國總統川普12日在白宮被媒體提問到有關今年夏季的東京奧運會之事表示，「無法想像無觀眾等的比賽，說不定延期1年會比較好。雖然建了很棒的設施，很遺憾！」

針對是否會把東奧最好延期的想法轉達給日本首相安倍晉三之提問，川普表示，「我不會這樣做。他們會自己判斷吧。但是比起無觀眾比賽還不如延期比較好。」

(中時電子報)