13日晨4：30紅外線衛星雲圖顯示，鋒面在北部海面，北部有鋒面前的中層雲通過(左圖)；北部海面及陸地有降水回波(右圖)。（圖擷自氣象應用推廣基金會臉書）

鋒面通過，各地轉雨，北部晨間雨勢明顯。氣象局說，今(13)日鋒面南下，天氣愈來愈不穩定，白天北部、東北部逐漸轉陣雨；其他地區也有局部陣雨出現。氣象專家吳德榮表示，強冷空氣南下，降雨範圍往南擴展。他提醒，明日氣溫續降，下午起轉乾，愈晚愈冷。下周日一最低氣溫恐降至10度，早晚溫差極大。

氣象局副局長鄭明典在臉書上表示，今早雨區不大但雨勢不小。南方來的水氣，主要雨區在西北角，這一波也是春雨的特徵。隨著北風南下，雨區還會往南擴展，但是往南時，移動性雨區的累積雨量就不會太高。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中指出，歐洲模式顯示，今上午中南部多雲時晴，北台灣離鋒面較近，有局部雨。下午起至明上午，鋒面通過，強冷空氣緊接南下；降雨範圍往南擴展、南部也轉有局部雨，各地氣溫明顯下降，全台最低至16、17度。明日氣溫續降，下午起轉「乾」、愈晚愈冷。

吳德榮說，依據最新模式模擬顯示，下周日一大陸高壓籠罩，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適，早晚氣溫極低，日夜溫差很大。強冷空氣加上「輻射冷卻效應」，清晨低溫有機會達「強烈大陸冷氣團」等級；中部以北部分平地的最低氣溫，也有降至10度左右的可能；早晚要特別注意保暖。

(中時電子報)